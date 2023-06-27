Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 19:26
Данія зможе навчати на F-16 до шести українських пілотів одночасно
Фото: Getty Images

Західні союзники все ще розробляють програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Зазначається, що тривалість такого курсу може залежати від попередньої підготовки пілотів і їхніх мовних навичок.

"Діалог і планування цього все ще триває, тому остаточного плану ще немає", – йдеться в заяві Міноборони Данії.

Реклама:

У відомстві очікують, що зможуть навчати до шести українських пілотів одночасно, а також до 40 солдатів для підтримки та технічного обслуговування.

У міністерстві не змогли сказати, скільки часу знадобиться для завершення навчання.

"Це залежить від їхнього бойового досвіду та мовних навичок", – додали у відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні стало відомо, що у Данії винищувачі F-16 будуть зняті з озброєння у 2025 році, що на два роки раніше запланованого. Це дозволить пришвидшити їхню передачу Україні.

Нагадаємо, питання надання Україні винищувачів F-16 обговорювалось у межах засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня.

Після неї стало відомо, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

Читайте також: Ще дві коаліції, "пташки" та шлях до членства: нові домовленості у НАТО про майбутнє України.

Теми: ДаніяУкраїназброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Данія
Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, що наблизить їхню передачу Україні
Данія попросила США допомогти у навчанні українських пілотів на F-16 – Пентагон
Зеленський поговорив з прем’єрами Данії та Нідерландів про ситуації на полі бою
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: