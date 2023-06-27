Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 19:26
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Фото: Getty Images

Западные союзники все еще разрабатывают программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщили в Министерстве обороны Дании.

Отмечается, что продолжительность такого курса может зависеть от предварительной подготовки пилотов и их языковых навыков.

"Диалог и планирование этого все еще продолжается, поэтому окончательного плана еще нет", – говорится в заявлении Минобороны Дании.

Реклама:

В ведомстве ожидают,  что смогут обучать до шести украинских пилотов одновременно, а также до 40 солдат для поддержки и технического обслуживания.

В министерстве не смогли сказать, сколько времени понадобится для завершения обучения.

"Это зависит от их боевого опыта и языковых навыков", – добавили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это позволит ускорить их передачу Украине.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

Читайте также: Еще две коалиции, "птички" и путь к членству: новые договоренности в НАТО о будущем Украины

Темы: ДанияУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Дания
Дания снимет F-16 с вооружения на два года раньше, что приблизит их передачу Украине
Дания попросила США помочь в обучении украинских пилотов на F-16 - Пентагон
Зеленский поговорил с премьерами Дании и Нидерландов о ситуации на поле боя
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: