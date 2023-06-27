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Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 19:26
Дания сможет обучать на F-16 до шести украинских пилотов одновременно
Фото: Getty Images

Западные союзники все еще разрабатывают программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters сообщили в Министерстве обороны Дании.

Отмечается, что продолжительность такого курса может зависеть от предварительной подготовки пилотов и их языковых навыков.

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"Диалог и планирование этого все еще продолжается, поэтому окончательного плана еще нет", – говорится в заявлении Минобороны Дании.

В ведомстве ожидают,  что смогут обучать до шести украинских пилотов одновременно, а также до 40 солдат для поддержки и технического обслуживания.

В министерстве не смогли сказать, сколько времени понадобится для завершения обучения.

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"Это зависит от их боевого опыта и языковых навыков", – добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в Дании истребители F-16 будут сняты с вооружения в 2025 году, что на два года раньше запланированного. Это позволит ускорить их передачу Украине.

Вопрос предоставления Украине истребителей F-16 обсуждался в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на прошлой неделе.

После нее стало известно, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

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Темы: ДанияУкраинаоружиевойна
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