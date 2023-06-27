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У Краматорську приліт по цивільній інфраструктурі: 4 загиблих, 42 поранених

Станіслав Погорілов, Ольга КириленкоВівторок, 27 червня 2023, 22:01
У Краматорську приліт по цивільній інфраструктурі: 4 загиблих, 42 поранених
Фото: ОП у Telegram

Увечері, 27 червня, російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучили у заклад харчування, наразі відомо про 4 загиблих, серед яких 17-річна дівчина, та 42 поранених. Також серед поранених 3 іноземців.

Джерело: УП, Андрій Єрмак у Telegram, Краматорська міскрада, "Радіо "Свобода", МВС, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, ОГП

Деталі: За даним джерел, росіяни вдарили з С-300,  серед цивільних є поранені, зокрема, одна дитина.

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Фото: УП

Пізніше голова ОП Андрій Єрмак уточнив, що росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську.

 
Фото: УП

Пряма мова Єрмака: "Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке".

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Фото: УП

В Краматорській міськраді повідомили, що окупанти вдарили по центру та одному з селищ Краматорська. "Вдарили по закладу харчування, наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. "Про хід робіт будемо інформувати додатково", - зазначили у міськраді.

 

Оновлено о 21.05: Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі "Радіо "Свобода" повідомив, що в результаті удару по Краматорську було поранено 15 людей.

Оновлено о 21.27: За даними, МВС, у результаті ракетного удару загинуло 2 людини, ще 22 поранено, з яких одна дитина.

Повідомляється, що пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків. "Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці", - зазначили в МВС.

Оновлено о 21.56: За даним и Павла Кириленка, серед поранених є 3 іноземця.

Він розповів, що росіяни поцілили у приватний сектор міста і піцерію. "За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди – триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція", - повідомив він.

Поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки, будівлі крамниць, кав’ярень та інших закладів.

Оновлено о 22.16: Голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що станом на зараз відомо про 3 загиблих цивільних, також 25 людей отримали поранення, з них - одна дитина.

Оновлено о 22.31: За останніми даними Нацполіції, у Краматорську загинуло загинуло троє людей, у тому числі дитина, ще 42 отримали поранення.

Оновлено о 23.50: За даними Офісу генерального прокурора, через влучання снаряду у заклад харчування загинуло четверо людей, у тому числі 17-річна дівчина. Також поранень різного ступеня тяжкості зазнали 42 цивільних, серед яких 8-місячне немовля. Їм надається медична допомога.

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор села Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

Теми: КраматорськвійнаДонецька область
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