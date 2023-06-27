Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Краматорске прилет по гражданской инфраструктуре: 3 погибших, среди которых ребенок, 42 раненых

Станислав Погорилов, Ольга КириленкоВторник, 27 июня 2023, 22:01
В Краматорске прилет по гражданской инфраструктуре: 3 погибших, среди которых ребенок, 42 раненых
Фото: ОП в Telegram

Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, пока известно о 4 погибших, среди которых 17-летняя девушка, и 42 раненых. Также среди раненых 3 иностранцев.

Источник: УП, Андрей Єрмак в Telegram, Краматорский горсовет, "Радио "Свобода", МВД, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, ОГП

Детали: По данным источников, россияне ударили из С-300, среди гражданских есть раненые, в частности, один ребенок.

 
Фото: УП

Официально Краматорский городской совет сообщил пока только о тревоге.

Реклама:
 
Фото: УП

Позже глава ОП Андрей Ермак уточнил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

 
Фото: УП

Прямая речь Ермака: "Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое".

ВИДЕО ДНЯ
 

В Краматорском горсовете сообщили, что оккупанты ударили по центру и одному из поселков Краматорска. "Ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. "О ходе работ будем информировать дополнительно", - отметили в горсовете.

Обновлено в 21.05: Руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире "Радио "Свобода" сообщил, что в результате удара по Краматорску были ранены 15 человек.

Обновлено в 21.27: По данным МВД, в результате ракетного удара погибли 2 человека, еще 22 ранены, из которых один ребенок.

Сообщается, что повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. "Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - отметили в МВД.

Обновлено в 21.56: По данным Павла Кириленко, среди раненых есть 3 иностранца.

Он рассказал, что россияне попали в частный сектор города и пиццерию. "По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди - продолжается спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция", - сообщил он.

Вблизи места попадания повреждены многочисленные дома, здания магазинов, кафе и других заведений.

Обновлено в 22.16: Председатель ОП Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 3 погибших гражданских, также 25 человек получили ранения, из них - один ребенок.

Обновлено в 22.31: По последним данным Нацполиции, в Краматорске погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения.

Обновлено в 23.50: По данным Офиса генерального прокурора, из-за попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Также ранения различной степени тяжести получили 42 гражданских, среди которых 8-месячный младенец. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор села Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

Темы: КраматорсквойнаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Лукашенко рассказал, как "убедил Путина не мочить" Пригожина
Лукашенко заявил, что Пригожин отказался от претензий к Шойгу и Герасимову
Украина наступает на востоке с учетом мятежа "Вагнера" – Маляр
Залужный: Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: