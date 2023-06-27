В Краматорске прилет по гражданской инфраструктуре: 3 погибших, среди которых ребенок, 42 раненых

Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, пока известно о 4 погибших, среди которых 17-летняя девушка, и 42 раненых. Также среди раненых 3 иностранцев.

Источник: УП, Андрей Єрмак в Telegram, Краматорский горсовет, "Радио "Свобода", МВД, председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, ОГП

Детали: По данным источников, россияне ударили из С-300, среди гражданских есть раненые, в частности, один ребенок.

Фото: УП

Официально Краматорский городской совет сообщил пока только о тревоге.

Реклама:

Фото: УП

Позже глава ОП Андрей Ермак уточнил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

Фото: УП

Прямая речь Ермака: "Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое".

ВИДЕО ДНЯ

В Краматорском горсовете сообщили, что оккупанты ударили по центру и одному из поселков Краматорска. "Ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. "О ходе работ будем информировать дополнительно", - отметили в горсовете.

Обновлено в 21.05: Руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко в эфире "Радио "Свобода" сообщил, что в результате удара по Краматорску были ранены 15 человек.

Обновлено в 21.27: По данным МВД, в результате ракетного удара погибли 2 человека, еще 22 ранены, из которых один ребенок.

Сообщается, что повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. "Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - отметили в МВД.

Обновлено в 21.56: По данным Павла Кириленко, среди раненых есть 3 иностранца.

Он рассказал, что россияне попали в частный сектор города и пиццерию. "По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди - продолжается спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция", - сообщил он.

Вблизи места попадания повреждены многочисленные дома, здания магазинов, кафе и других заведений.

Обновлено в 22.16: Председатель ОП Андрей Ермак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 3 погибших гражданских, также 25 человек получили ранения, из них - один ребенок.

Обновлено в 22.31: По последним данным Нацполиции, в Краматорске погибли три человека, в том числе ребенок, еще 42 получили ранения.

Обновлено в 23.50: По данным Офиса генерального прокурора, из-за попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Также ранения различной степени тяжести получили 42 гражданских, среди которых 8-месячный младенец. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор села Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.