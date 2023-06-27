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США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 20:15
США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
Фото: Getty Images

Сполучені Штати у вівторок оголосили про новий пакет військової допомоги Україні розміром 500 мільйонів доларів.

Про це йдеться в заяві Пентагону, яку цитує "Європейська правда".

Як і очікувалось, новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.

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Також США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.

Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Пакет буде фінансуватися через програму Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту США передавати товари й послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій, шо означає прискорене надання військового обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Це вже сорок перший пакет військової допомоги, схвалений Сполученими Штатами для допомоги Україні після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А загальний обсяг американської військової допомоги Києву становить понад 40,5 мільярда доларів.

Останній пакет військової допомоги США оголосили 13 червня, його обсяг становив 325 мільйонів доларів. Туди увійшли засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання.

Теми: СШАУкраїна
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