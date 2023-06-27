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США передают Украине дополнительные Stryker и Bradley: новый пакет помощи на $500 млн

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 20:15
США передают Украине дополнительные Stryker и Bradley: новый пакет помощи на $500 млн
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты во вторник объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

Об этом говорится в заявлении Пентагона, которое цитирует "Европейская правда".

Как и ожидалось, новый пакет военной помощи США содержит дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.

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Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, неуказанное количество 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, стрелковое оружие и более 22 миллионов боеприпасов к нему.

Среди других составляющих нового пакета помощи – боеприпасы для подрыва и системы для разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и приборы ночного видения, испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

Пакет будет финансироваться через программу Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций, что означает ускоренное предоставление военного оборудования.

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Это уже сорок первый пакет военной помощи, одобренный Соединенными Штатами для помощи Украине после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А общий объем американской военной помощи Киеву составляет более 40,5 миллиарда долларов.

Последний пакет военной помощи США объявили 13 июня, его объем составил 325 миллионов долларов. Туда вошли средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование.

Темы: СШАУкраина
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