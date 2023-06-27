Залужний: Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну відсіч
Вівторок, 27 червня 2023, 20:45
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".
Джерело: Залужний у Facebook
Деталі: За його словами, на північних кордонах України ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи.
Пряма мова: "Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.
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Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч".