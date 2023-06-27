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Залужний: Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну відсіч

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 20:45
Залужний: Відстежуємо противника на півночі, готові дати гідну відсіч
Валерій Залужний, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою провели роботу на пунктах управління військ оперативного командування "Північ".

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: За його словами, на північних кордонах України ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли районів Чернігівської та Сумської областей та застосовує диверсійно-розвідувальні групи.

Пряма мова: "Наші військові не втрачають пильності, ведуть розвідку та постійно працюють над покращенням своїх оборонних спроможностей.

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Відстежуємо противника на Півночі, готові дати гідну відсіч".

Теми: ЗалужнийвійнаБілорусь
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