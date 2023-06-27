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Залужный: Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор

Евгений КизиловВторник, 27 июня 2023, 20:45
Залужный: Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор
Валерий Залужный, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".

Источник: Залужный в Facebook

Детали: По его словам, на северных границах Украины враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы.

Прямая речь: "Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонительных возможностей.

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Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор".

Темы: ЗалужныйвойнаБеларусь
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