Залужный: Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор
Вторник, 27 июня 2023, 20:45
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север".
Источник: Залужный в Facebook
Детали: По его словам, на северных границах Украины враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы.
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Прямая речь: "Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонительных возможностей.
Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор".
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