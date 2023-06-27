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Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї РФ

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 21:39
Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї РФ
Олександр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко у вівторок доручив високопосадовцям розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

Як пише "Європейська правда", слова Лукашенка цитує провладне білоруське агентство БЕЛТА.

Завдання розробити алгоритм застосування ядерної зброї самопроголошений президент Білорусі доручив міністру оборони Віктору Хреніну, начальнику Генштабу збройних сил Віктору Гулевичу й голові Комітету держбезпеки Івану Тертелю.

"З ядерною державою ніхто ніколи не воював. Зараз головне завдання. Гулевич якраз присутній тут. Йому, міністру і голові КДБ поставлено завдання – визначити алгоритм застосування цієї зброї", – сказав Лукашенко.

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"Основа його має бути в тому, що ми його повинні застосувати у важку хвилину, якщо на нас нападуть. А отже, нападуть, як у Росії вже почали вимовляти, на Союзну державу", – додав він.

Зазначимо, що раніше і російські, й білоруські посадовці неодноразово підкреслювали, що Білорусь не матиме можливості розпоряджатись ядерною зброєю, яку дислокують на її території – контроль зберігатиме Росія.

Тому незрозуміло, який саме зміст в слова "алгоритм застосування" насправді вкладав Лукашенко.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Того ж дня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

Читайте також: Ошийник для Лукашенка: як тактична ядерна зброя РФ змінить розклади у Білорусі.

Теми: Лукашенкоядерна зброя
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