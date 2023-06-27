Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия РФ

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во вторник поручил чиновникам разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

Как пишет "Европейская правда", слова Лукашенко цитирует провластное белорусское агентство БЕЛТА.

Задачу разработать алгоритм применения ядерного оружия самопровозглашенный президент Беларуси поручил министру обороны Виктору Хренину, начальнику Генштаба вооруженных сил Виктору Гулевичу и председателю Комитета госбезопасности Ивану Тертелю.

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"С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ поставлена задача – определить алгоритм применения этого оружия", – сказал Лукашенко.

"Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут. А значит, нападут, как в России уже начали произносить, на Союзное государство", – добавил он.

Отметим, что ранее и российские, и белорусские чиновники неоднократно подчеркивали, что Беларусь не будет иметь возможности распоряжаться ядерным оружием, которое дислоцируют на ее территории – контроль будет сохранять Россия.

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Поэтому непонятно, какой именно смысл в слова "алгоритм применения" на самом деле вкладывал Лукашенко.

Напомним, 25 мая министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.

В тот же день Лукашенко заявил, что ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.