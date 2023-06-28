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З’явився супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків у Білорусі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 00:32
З’явився супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків у Білорусі
Супутниковий знімок літаків, пов'язаних з очільником ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним, у Білорусі, BlackSky

Два літаки, пов'язані з ватажком "ПВК Вагнер" Євгенієм Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі під Мінськом у вівторок вранці.

Джерело: CNN із посиланням на супутниковий знімок BlackSky, дані FlightRadar24, високопоставленого співробітника європейської розвідки і джерело, знайоме з інформацією про літаки Пригожина

Деталі: На супутниковому знімку, зробленому у вівторок вранці, видно, що два літаки –  з серійними номерами RA-20795 і RA-02878 – стоять на злітно-посадковій смузі на авіабазі Мачулищі, неподалік від Мінська. 

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Дані відстеження польотів з FlightRadar24 свідчать, що літаки приземлилися під Мінськом близько 8 ранку за місцевим часом. Обидва борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення. 

Два джерела – високопоставлений співробітник європейської розвідки і джерело, знайоме з інформацією про літаки Пригожина, – підтвердили CNN, що літаки пов'язані з очільником "ПВК Вагнер", але не знають, чи був Пригожин на борту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Точне місцезнаходження Пригожина досі невідоме. Він публічно не з’являвся з тих пір, як покинув військовий штаб у Ростові-на-Дону в суботу ввечері під час заколоту.
  • У неділю вдень літак Пригожина вилетів з Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Дані з FlightRadar24 свідчать, що літак зробив різкий розворот у бік міста перед тим, як вимкнулися транспондери. Приблизно через п'ять годин транспондери літака знову увімкнули, і було видно, що він покидає район Ростова-на-Дону, прямуючи назад до Санкт-Петербурга. О 1:03 ночі той самий літак з'явився в районі Ростова-на-Дону і знову вимкнув свої транспондери перед посадкою. 
  • Літак знову з'явився на радарах о 5:32 ранку за місцевим часом, покинувши район Ростова-на-Дону. Транспондери знову були вимкнені о 7:37 ранку за місцевим часом, коли він почав знижуватися в районі Мінська.  
  • Другий літак  перелетів з одного московського аеропорту в інший у неділю вдень: з міжнародного аеропорту Шереметьєво до міжнародного аеропорту Жуковського. У понеділок він вилетів з Москви до Санкт-Петербурга, приземлившись о 13:26.
  • Сьогодні о 6:44 ранку цей літак покинув Санкт-Петербург. Транспондери були вимкнені о 7:55 ранку за місцевим часом, коли він почав знижуватися в районі Мінська.
  • У вівторок самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Пригожин перебуває в Білорусі.

Теми: ПригожинВагнерБілорусьавіа
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