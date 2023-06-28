З’явився супутниковий знімок пов'язаних з Пригожиним літаків у Білорусі

Два літаки, пов'язані з ватажком "ПВК Вагнер" Євгенієм Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі під Мінськом у вівторок вранці.

Джерело: CNN із посиланням на супутниковий знімок BlackSky, дані FlightRadar24, високопоставленого співробітника європейської розвідки і джерело, знайоме з інформацією про літаки Пригожина

Деталі: На супутниковому знімку, зробленому у вівторок вранці, видно, що два літаки – з серійними номерами RA-20795 і RA-02878 – стоять на злітно-посадковій смузі на авіабазі Мачулищі, неподалік від Мінська.

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Дані відстеження польотів з FlightRadar24 свідчать, що літаки приземлилися під Мінськом близько 8 ранку за місцевим часом. Обидва борти перед посадкою вимкнули свої транспондери, щоб приховати точне місце приземлення.

Два джерела – високопоставлений співробітник європейської розвідки і джерело, знайоме з інформацією про літаки Пригожина, – підтвердили CNN, що літаки пов'язані з очільником "ПВК Вагнер", але не знають, чи був Пригожин на борту.

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