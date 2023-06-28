Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 00:32
Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси
Спутниковый снимок самолетов, связанных с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, в Беларуси, BlackSky

Два самолета, связанные с главарем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе под Минском во вторник утром.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковый снимок BlackSky, данные FlightRadar24, высокопоставленного сотрудника европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина

Детали: На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром, видно, что два самолета - с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 - стоят на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мачулище, недалеко от Минска. 

 

Данные отслеживания полетов с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолеты приземлились под Минском около 8 утра по местному времени. Оба борта перед посадкой выключили свои транспондеры, чтобы скрыть точное место приземления. 

Реклама:

Два источника - высокопоставленный сотрудник европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина, - подтвердили CNN, что самолеты связаны с главой "ЧВК Вагнер", но не знают, был ли Пригожин на борту.

Предыстория: 

  • Точное местонахождение Пригожина до сих пор неизвестно. Он публично не появлялся с тех пор, как покинул военный штаб в Ростове-на-Дону в субботу вечером во время мятежа.
  • В воскресенье днем самолет Пригожина вылетел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Данные с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолет сделал резкий разворот в сторону города перед тем, как выключились транспондеры. Примерно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было видно, что он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург. В 1:03 ночи тот же самолет появился в районе Ростова-на-Дону и снова выключил свои транспондеры перед посадкой. 
  • Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени, покинув район Ростова-на-Дону. Транспондеры снова были выключены в 7:37 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.  
  • Второй самолет перелетел из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: из международного аэропорта Шереметьево в международный аэропорт Жуковского. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.
  • Сегодня в 6:44 утра этот самолет покинул Санкт-Петербург. Транспондеры были выключены в 7:55 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.
  • Во вторник самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПригожинВагнерБеларусьавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Пригожин
Лукашенко, вероятно, использует "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" – ISW
Войска "Вагнера" все еще находятся в Украине – Пентагон
Кулеба: Пригожин сдался слишком быстро, оккупанты в Украине не успели упасть духом
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: