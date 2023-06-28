Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси

Два самолета, связанные с главарем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе под Минском во вторник утром.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковый снимок BlackSky, данные FlightRadar24, высокопоставленного сотрудника европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина

Детали: На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром, видно, что два самолета - с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 - стоят на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мачулище, недалеко от Минска.

Данные отслеживания полетов с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолеты приземлились под Минском около 8 утра по местному времени. Оба борта перед посадкой выключили свои транспондеры, чтобы скрыть точное место приземления.

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Два источника - высокопоставленный сотрудник европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина, - подтвердили CNN, что самолеты связаны с главой "ЧВК Вагнер", но не знают, был ли Пригожин на борту.

Предыстория:

Точное местонахождение Пригожина до сих пор неизвестно. Он публично не появлялся с тех пор, как покинул военный штаб в Ростове-на-Дону в субботу вечером во время мятежа.

В воскресенье днем самолет Пригожина вылетел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Данные с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолет сделал резкий разворот в сторону города перед тем, как выключились транспондеры. Примерно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было видно, что он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург. В 1:03 ночи тот же самолет появился в районе Ростова-на-Дону и снова выключил свои транспондеры перед посадкой.

Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени, покинув район Ростова-на-Дону. Транспондеры снова были выключены в 7:37 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.

Второй самолет перелетел из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: из международного аэропорта Шереметьево в международный аэропорт Жуковского. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.

Сегодня в 6:44 утра этот самолет покинул Санкт-Петербург. Транспондеры были выключены в 7:55 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.

Во вторник самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси.