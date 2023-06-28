Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси

Два самолета, связанные с главарем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе под Минском во вторник утром.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковый снимок BlackSky, данные FlightRadar24, высокопоставленного сотрудника европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина

Детали: На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром, видно, что два самолета - с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 - стоят на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мачулище, недалеко от Минска.

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Данные отслеживания полетов с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолеты приземлились под Минском около 8 утра по местному времени. Оба борта перед посадкой выключили свои транспондеры, чтобы скрыть точное место приземления.

Два источника - высокопоставленный сотрудник европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина, - подтвердили CNN, что самолеты связаны с главой "ЧВК Вагнер", но не знают, был ли Пригожин на борту.

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