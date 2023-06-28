Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 00:32
Появился спутниковый снимок связанных с Пригожиным самолетов в Беларуси
Спутниковый снимок самолетов, связанных с главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, в Беларуси, BlackSky

Два самолета, связанные с главарем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным, приземлились на белорусской авиабазе под Минском во вторник утром.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковый снимок BlackSky, данные FlightRadar24, высокопоставленного сотрудника европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина

Детали: На спутниковом снимке, сделанном во вторник утром, видно, что два самолета - с серийными номерами RA-20795 и RA-02878 - стоят на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Мачулище, недалеко от Минска. 

Реклама:
 

Данные отслеживания полетов с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолеты приземлились под Минском около 8 утра по местному времени. Оба борта перед посадкой выключили свои транспондеры, чтобы скрыть точное место приземления. 

Два источника - высокопоставленный сотрудник европейской разведки и источник, знакомый с информацией о самолетах Пригожина, - подтвердили CNN, что самолеты связаны с главой "ЧВК Вагнер", но не знают, был ли Пригожин на борту.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Точное местонахождение Пригожина до сих пор неизвестно. Он публично не появлялся с тех пор, как покинул военный штаб в Ростове-на-Дону в субботу вечером во время мятежа.
  • В воскресенье днем самолет Пригожина вылетел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону. Данные с FlightRadar24 свидетельствуют, что самолет сделал резкий разворот в сторону города перед тем, как выключились транспондеры. Примерно через пять часов транспондеры самолета снова включили, и было видно, что он покидает район Ростова-на-Дону, направляясь обратно в Санкт-Петербург. В 1:03 ночи тот же самолет появился в районе Ростова-на-Дону и снова выключил свои транспондеры перед посадкой. 
  • Самолет снова появился на радарах в 5:32 утра по местному времени, покинув район Ростова-на-Дону. Транспондеры снова были выключены в 7:37 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.  
  • Второй самолет перелетел из одного московского аэропорта в другой в воскресенье днем: из международного аэропорта Шереметьево в международный аэропорт Жуковского. В понедельник он вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, приземлившись в 13:26.
  • Сегодня в 6:44 утра этот самолет покинул Санкт-Петербург. Транспондеры были выключены в 7:55 утра по местному времени, когда он начал снижаться в районе Минска.
  • Во вторник самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси.

Темы: ПригожинВагнерБеларусьавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Пригожин
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
Минобороны РФ может быть более заинтересовано в смерти Пригожина, чем Путин – аналитики
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: