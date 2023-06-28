Росіяни планують вивезти близько 300 дітей з України до Чувашії – ЦНС

Російські окупанти планують вивезти "на відпочинок" близько 300 дітей з тимчасово захопленої території Запорізької області в російську Чувашію.

Джерело: пресслужба Центру національного спротиву

Дослівно: "Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні".

Деталі: ЦНС нагадує, що російська сторона заблокувала виїзд до України. Таким чином, як наголошує Спротив, дітей використовують як заручників, аби змусити виїхати їхніх батьків за ними.

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