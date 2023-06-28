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Россияне планируют вывезти около 300 детей из Украины в Чувашию – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 02:38
Россияне планируют вывезти около 300 детей из Украины в Чувашию – ЦНС
Иллюстративное фото с Depositphotos

Российские оккупанты планируют вывезти "на отдых" около 300 детей с временно захваченной территории Запорожской области в российскую Чувашию.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Дословно: "Около 300 детей должны быть вывезены в Чувашскую республику, но, как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе". 

Детали: ЦНС напоминает, что российская сторона заблокировала выезд в Украину. Таким образом, как отмечает Сопротивление, детей используют как заложников, чтобы заставить выехать их родителей за ними.

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Темы: детиРосcиядепортация военные преступления
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