Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 04:04
НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві і Мінську надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО".

Джерело: CNN та Reuters із посиланням на заяву Столтенберга на спільній пресконференції в Гаазі у вівторок разом з лідерами семи країн НАТО

Пряма мова: "Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності".

Деталі: Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням "ПВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами". 

Реклама:

Відповідаючи на запитання журналістів про проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перебуванням Пригожина та його загонів у Білорусі, всі спікери заявили, що ще рано робити якісь остаточні висновки щодо цього.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТОРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Зеленський: На всіх напрямках наступу є рух уперед
У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики
Окупанти заявляють про серію вибухів у Мелітополі
Кулеба: Пригожин здався надто швидко, окупанти в Україні не встигли впасти духом
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: