НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві і Мінську надіслано чіткий сигнал про те, що "НАТО готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО".

Джерело: CNN та Reuters із посиланням на заяву Столтенберга на спільній пресконференції в Гаазі у вівторок разом з лідерами семи країн НАТО

Пряма мова: "Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності".

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Деталі: Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням "ПВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами".

Відповідаючи на запитання журналістів про проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перебуванням Пригожина та його загонів у Білорусі, всі спікери заявили, що ще рано робити якісь остаточні висновки щодо цього.