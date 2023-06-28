НАТО готово защищаться от России и Беларуси – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москве и Минску был послан четкий сигнал о том, что "НАТО готово защитить каждого союзника, каждый дюйм территории НАТО".

Источник: CNN и Reuters со ссылкой на заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции в Гааге во вторник вместе с лидерами семи стран НАТО

Прямая речь: "Если военная компания "Вагнер" разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности".

Детали: Столтенберг заявил, что альянс готов защищать своих членов от Беларуси и России, и что события, связанные с восстанием "ЧВК Вагнер", являются "внутренними российскими делами".

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Отвечая на вопрос журналистов о проблемах безопасности, которые могут возникнуть в связи с пребыванием Пригожина и его отрядов в Беларуси, все спикеры заявили, что еще рано делать какие-то окончательные выводы на этот счет.