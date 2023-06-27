Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.
Джерело: Лукашенко на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, передає "БЕЛТА"
Пряма мова: "Так, дійсно, він (Пригожин) сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Природно, за їхній (вагнерівців) рахунок".
Деталі: За словами Лукашенка, Пригожину надано гарантії безпеки.
Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін висловив побажання залучити "ПВК Вагнер" до армії країни. "Я згоден. Розмовляй із ними", - звернувся Лукашенко до Хреніна.
Напередодні повідомлялося, що 25 червня, після заколоту "Вагнера" в РФ, літак Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Імовірно, літак забрав ватажка "вагнерівців", бо ще ввечері 24 червня Пригожина бачили на виході зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції".