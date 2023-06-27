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Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 17:06
Лукашенко заявив, що Пригожин уже в Білорусі
Олександр Лукашенко, Getty Images

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.

Джерело: Лукашенко на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, передає "БЕЛТА"

Пряма мова: "Так, дійсно, він (Пригожин) сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Природно, за їхній (вагнерівців) рахунок".

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Деталі: За словами Лукашенка, Пригожину надано гарантії безпеки.

Лукашенко додав, що міністр оборони Білорусі Віктор Хренін висловив побажання залучити "ПВК Вагнер" до армії країни. "Я згоден. Розмовляй із ними", - звернувся Лукашенко до Хреніна.

Напередодні повідомлялося, що 25 червня, після заколоту "Вагнера" в РФ, літак Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Імовірно, літак забрав ватажка "вагнерівців", бо ще ввечері 24 червня Пригожина бачили на виході зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

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Теми: ПригожинБілорусьЛукашенко
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