Українські бійці знищили під тисячу російських загарбників і вороже ППО – Генштаб
Середа, 28 червня 2023, 08:09
За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовно 930 військовослужбовців, засіб протиповітряної оборони і реактивну систему залпового вогню, 13 бойових броньованих машин і 6 артилерійських систем.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 28 червня
Деталі: За підрахунками українського Генштабу, загальні бойові втрати противника (РФ) з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 036 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13) од,
- артилерійських систем – 4 089 (+6) од,
- РСЗВ – 627 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 387 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+0).
Дані уточнюються.
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