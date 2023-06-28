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Українські бійці знищили під тисячу російських загарбників і вороже ППО – Генштаб

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 08:09

За минулу добу Російська Федерація втратила у війні проти України орієнтовно 930 військовослужбовців, засіб протиповітряної оборони і реактивну систему залпового вогню, 13 бойових броньованих машин і 6 артилерійських систем.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 28 червня

Деталі: За підрахунками українського Генштабу, загальні бойові втрати противника (РФ) з 24.02.22 по 28.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 036 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13) од,
  • артилерійських систем – 4 089 (+6) од,
  • РСЗВ – 627 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 387 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1 261 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 563 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаГенштабРосія
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