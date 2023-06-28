Украинские бойцы уничтожили под тысячу российских захватчиков и вражеское ПВО – Генштаб
Среда, 28 июня 2023, 08:09
За минувшие сутки Российская Федерация лишилась в войне против Украины ориентировочно 930 военнослужащих, средства противовоздушной обороны и реактивной системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин и 6 артиллерийских систем.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 28 июня
Детали: По подсчетам украинского Генштаба, общие боевые потери противника (РФ) с 24.02.22 по 28.06.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 227100 (+930) человек ликвидировано,
- танков – 4 036 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 7 847 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 4 089 (+6) ед,
- РСЗО – 627 (+1) ед,
- средства ПВО – 387 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 499 (+7),
- крылатые ракеты – 1 261 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 774 (+2) ед,
- специальная техника – 563 (+0).
Данные уточняются.