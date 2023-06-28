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Спостерігається активність ворожої тактичної авіації – Повітряні сили

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 08:25

Повітряні сили Збройних сил України вранці 28 червня помітили активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння!

У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!".

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Деталі: Станом на 08:21 повітряну тривогу оголошено в Донецькій та Запорізькій областях.

О 08:45 повітряники повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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