Наблюдается активность вражеской тактической авиации – Воздушные силы
Среда, 28 июня 2023, 08:25
Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 28 июня заметили активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения!
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В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!".
Детали: По состоянию на 08:21 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях.
В 08:45 Воздушный силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.
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