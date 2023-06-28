Наблюдается активность вражеской тактической авиации – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 28 июня заметили активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения!

Реклама:

В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!".

Детали: По состоянию на 08:21 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях.

В 08:45 Воздушный силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.