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Наблюдается активность вражеской тактической авиации – Воздушные силы

Елена РощинаСреда, 28 июня 2023, 08:25

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 28 июня заметили активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Существует угроза применения авиационного вооружения!

В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!".

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Детали: По состоянию на 08:21 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях.

В 08:45 Воздушный силы сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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