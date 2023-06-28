До Києва прибув президент Литви

Президент Литови Гітанас Науседа прибув у середу з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Про це повідомила пресслужба литовського президента, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, глава Литви обговорить з президентом України порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в ЄС, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

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Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України.

З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання саміту європейських лідерів.

Напередодні в Гаазі Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.