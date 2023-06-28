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В Киев прибыл президент Литвы

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 09:46

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в среду с необъявленным визитом в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба литовского президента, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, глава Литвы обсудит с президентом Украины повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе в июле, а также вопросы переговоров Украины о членстве в ЕС, помощь Литвы и Европейского Союза Украине.

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав 7 государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. 

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Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание саммита европейских лидеров.

Накануне в Гааге Науседа объявил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Темы: ЛитваУкраинамеждународные отношения
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