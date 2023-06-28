В ОПУ відповіли на заяви Орбана: Втоптує репутацію Угорщини в бруд

В Офісі президента України у відповідь на останні заяви прем’р-міністра Угорщини висловили сумнів у його суб'єктності, заявивши, що Віктор Орбан втоптує репутацію своєї країни в історичний бруд.

Реакцію у своєму Twitter опублікував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Європейська правда".

Орбану час усвідомити, зазначив Подоляк, що Україна, яка 489 днів люто обороняє свою свободу, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, є абсолютно суб’єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях.

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"Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів… І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд", – заявив Подоляк.

У інтерв’ю виданню Bild угорський прем’єр висловив переконання, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від допомоги США і Заходу.

Орбан також заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнера" у Росії, та сказав, що не вважає Путіна воєнним злочинцем.