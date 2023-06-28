В ОПУ ответили на заявления Орбана: Утаптывает репутацию Венгрии в грязь

В Офисе президента Украины в ответ на последние заявления премьер-министра Венгрии выразили сомнение в его субъектности, заявив, что Виктор Орбан втаптывает репутацию своей страны в историческую грязь.

Реакцию в своем Twitter опубликовал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Европейская правда".

Орбану пора осознать, отметил Подоляк, что Украина, которая 489 дней яростно защищает свою свободу, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, является абсолютно субъектной и суверенной в своей политике и решениях.

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"Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго следуя российским пропагандистским мифам... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь", – заявил Подоляк.

В интервью изданию Bild венгерский премьер выразил убеждение, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от помощи США и Запада.

Орбан также заявил, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнера" в России, и сказал, что не считает Путина военным преступником.