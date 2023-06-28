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ЄС після тривалого процесу ратифікував Стамбульську конвенцію

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 11:39
ЄС після тривалого процесу ратифікував Стамбульську конвенцію
фото - Council of Europe

Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відому також як Стамбульська конвенція.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. 

У своєму Twitter вона привітала завершення процедури з боку ЄС, зазначивши, що це "хороший день для Європи".

Цього очікували від 1 червня, коли шведське головування у Раді ЄС оголосило про рішення ратифікувати Стамбульську конвенцію.

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Перед тим у травні відповідний крок підтримав Європарламент.

ЄС приєднався до Стамбульської конвенції ще у 2016 році, проте досі її не вдавалося ратифікувати через позицію групи країн, зокрема через те, що у документі згадується поняття "гендер". 

У 2021 році Суд ЄС оголосив, що Євросоюз може ратифікувати конвенцію і без одностайної згоди країн-членів. 

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Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами є першим міжнародним документом, який дає юридичне визначення насильству стосовно жінок і встановлює всеосяжну систему правових і політичних заходів для запобігання такому насильству, підтримки жертв і покарання кривдників.

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції не означає, що країни-члени автоматично її ратифікували. Зокрема, цього ще не зробили Болгарія, Латвія і Литва, а також Словаччина, Чехія, Угорщина.

Україна ратифікувала конвенцію у червні 2022 року, попри спротив консервативних груп. 

Теми: ЄС
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