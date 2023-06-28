ЕС после длительного процесса ратифицировал Стамбульскую конвенцию

Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известную также как Стамбульская конвенция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В своем Twitter она приветствовала завершение процедуры со стороны ЕС, отметив, что это "хороший день для Европы".

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Этого ожидали с 1 июня, когда шведское председательство в Совете ЕС объявило о решении ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Перед тем в мае соответствующий шаг поддержал Европарламент.

ЕС присоединился к Стамбульской конвенции еще в 2016 году, однако до сих пор ее не удавалось ратифицировать из-за позиции группы стран, в частности из-за того, что в документе упоминается понятие "гендер".

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В 2021 году Суд ЕС объявил, что Евросоюз может ратифицировать конвенцию и без единодушного согласия стран-членов.

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не означает, что страны-члены автоматически ее ратифицировали. В частности, этого еще не сделали Болгария, Латвия и Литва, а также Словакия, Чехия, Венгрия.

Украина ратифицировала конвенцию в июне 2022 года, несмотря на сопротивление консервативных групп.