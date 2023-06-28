Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС после длительного процесса ратифицировал Стамбульскую конвенцию

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 11:39
ЕС после длительного процесса ратифицировал Стамбульскую конвенцию
фото - Council of Europe

Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известную также как Стамбульская конвенция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В своем Twitter она приветствовала завершение процедуры со стороны ЕС, отметив, что это "хороший день для Европы".

Этого ожидали с 1 июня, когда шведское председательство в Совете ЕС объявило о решении ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Реклама:

Перед тем в мае соответствующий шаг поддержал Европарламент.

ЕС присоединился к Стамбульской конвенции еще в 2016 году, однако до сих пор ее не удавалось ратифицировать из-за позиции группы стран, в частности из-за того, что в документе упоминается понятие "гендер".

В 2021 году Суд ЕС объявил, что Евросоюз может ратифицировать конвенцию и без единодушного согласия стран-членов.

ВИДЕО ДНЯ

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями является первым международным документом, который дает юридическое определение насилию в отношении женщин и устанавливает всеобъемлющую систему правовых и политических мер для предотвращения такого насилия, поддержки жертв и наказания обидчиков.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не означает, что страны-члены автоматически ее ратифицировали. В частности, этого еще не сделали Болгария, Латвия и Литва, а также Словакия, Чехия, Венгрия.

Украина ратифицировала конвенцию в июне 2022 года, несмотря на сопротивление консервативных групп.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
ЕС
При Совбезе РФ пишут статьи о необходимости ядерного удара по Европе
ЕС подготовил уже 24 тысячи украинских военных
Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Грузии - СМИ
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: