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Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят

Станіслав ПогоріловСереда, 28 червня 2023, 12:34
Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський запропонував змінити дати святкування 3 державних свят – Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Джерело: проєкт закону "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України", внесений президентом до парламенту

Дослівно: "Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці".

Деталі: У пояснювальній записці підкреслюється, що в умовах повномасштабної збройної агресії Росії проти України продовжується відродження Української нації.

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Відповідно, "боротьба за свою ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями, святами тощо".

Що було раніше: Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Отже, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня.

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Теми: ЗеленськийсвяткуванняВерховна Радазаконодавство
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