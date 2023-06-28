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Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Станислав ПогориловСреда, 28 июня 2023, 12:34
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский предложил изменить даты празднования 3 государственных праздников - Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Источник: проект закона "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", внесенный президентом в парламент

Дословно: "Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда почитается память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы".

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Детали: В пояснительной записке подчеркивается, что в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины продолжается возрождение украинской нации.

Соответственно, "борьба за свою идентичность способствует внутреннему осознанию и желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками и т.д.".

Что предшествовало: Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года перейдет на новоюлианский календарь для неподвижных праздников.

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Таким образом, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покров - 1 октября, Крещение - 6 января, а День Святого Николая - 6 декабря.

Темы: ЗеленскийпразднованияВерховная Радазаконодательство
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