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Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 14:06
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
Фото: belchonock/Depositphotos

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

Джерело: президент, виступаючи у Верховній Раді

Деталі: Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів так і підготовки відповідних кадрів.

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Всі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелось терпіти біль, стрест та травми війни, наголосив Зеленський.

Пряма мова: "Зокрема ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво".

Знати більше: Від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом

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Теми: медицинаЗеленський
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