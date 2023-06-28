Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

Джерело: президент, виступаючи у Верховній Раді

Деталі: Глава держави зазначив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів так і підготовки відповідних кадрів.

Всі найкращі світові практики, рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелось терпіти біль, стрест та травми війни, наголосив Зеленський.

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Пряма мова: "Зокрема ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво".

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