Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
Президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.
Источник: президент, выступая в Верховной Раде
Детали: Глава государства отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации и это касается как строительства реабилитационных центров так и подготовки соответствующих кадров.
Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стрест и травмы войны, подчеркнул Зеленский.
Прямая речь: "В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство".
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