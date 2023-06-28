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Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 14:06
Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса
Фото: belchonock/Depositphotos

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость легализации медицинского каннабиса в Украине.

Источник: президент, выступая в Верховной Раде

Детали: Глава государства отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации и это касается как строительства реабилитационных центров так и подготовки соответствующих кадров.

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Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или необычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стрест и травмы войны, подчеркнул Зеленский.

Прямая речь: "В частности мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство".

Знать больше: От чего помогает медицинский каннабис и легализуют ли его в Украине в ближайшее время

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Темы: медицинаЗеленский
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