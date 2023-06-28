Дуда з неоголошеним візитом прибув до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 28 червня, прибув до Києва із неанонсованим візитом.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила канцелярія польського президента.

В ході візиту Дуда проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорюватимуть питання щодо святкування Дня Конституції України.

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Також президенти поговорять про поточну ситуацію в зоні бойових дій в Україні та загрозу російської атаки на Запорізьку АЕС.

Kancelaria Prezydenta

Дуда і Зеленський також обговорять підготовку до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.

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Коментуючи свою поїздку до української столиці, Науседа зазначив, що приїхав перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".