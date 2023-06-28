Дуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила канцелярия польского президента.
В ходе визита Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых будут обсуждаться вопросы празднования Дня Конституции Украины.
Также президенты поговорят о текущей ситуации в зоне боевых действий в Украине и угрозе российской атаки на Запорожскую АЭС.
Дуда и Зеленский также обсудят подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
Ранее стало известно, что в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.
Комментируя свою поездку в украинскую столицу, Науседа отметил, что приехал перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".