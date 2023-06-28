Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 14:13

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила канцелярия польского президента.

В ходе визита Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых будут обсуждаться вопросы празднования Дня Конституции Украины.

 
Kancelaria Prezydenta

Также президенты поговорят о текущей ситуации в зоне боевых действий в Украине и угрозе российской атаки на Запорожскую АЭС.

Реклама:

Дуда и Зеленский также обсудят подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

Комментируя свою поездку в украинскую столицу, Науседа отметил, что приехал перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов

Все новости...
Польша
Дуда: Присутствие "вагнеровцев" в Беларуси требует очень жесткого ответа НАТО
В Польше откроется центр ремонта танков Abrams
Польша передаст тысячи автоматов и миллионы боеприпасов Украине
Последние новости
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:23
видеоПод Москвой – мощный пожар на складах фабрики
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
22:57
Противояд. Памяти Виктории Амелиной
Все новости...
Реклама: