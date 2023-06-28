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Дуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 14:13

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 28 июня, прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила канцелярия польского президента.

В ходе визита Дуда проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которых будут обсуждаться вопросы празднования Дня Конституции Украины.

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Kancelaria Prezydenta

Также президенты поговорят о текущей ситуации в зоне боевых действий в Украине и угрозе российской атаки на Запорожскую АЭС.

Дуда и Зеленский также обсудят подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее стало известно, что в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

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Комментируя свою поездку в украинскую столицу, Науседа отметил, что приехал перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

Темы: Польша
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