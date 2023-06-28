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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру зенітників, які збили 13 "Кинджалів"

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 16:15
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру зенітників, які збили 13 Кинджалів
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковнику Сергію Яременку.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Це сталося 28 червня у Верховній Раді під час вшанування нагородами українських захисників.

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Від початку широкомасштабного вторгнення полковник Яременко з позивним "Граніт" очолює колектив, який відбиває повітряні атаки на одному із найвідповідальніших напрямків – центральні та північні регіони України. А головне – забезпечує протиповітряний захист Києва.

Саме зенітники під командуванням Яременка витримали шалені повітряні атаки на столицю в травні — червні, не дозволивши жодній із понад 200 цілей точно вразити об’єкти та знищили вже 13 "непереможних" аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

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Дослівно: "Вони освоїли сучасні зенітні ракетні комплекси різних виробників та обійшли теорію ймовірності, все частіше демонструючи 100-відсотковий результат".

Деталі: Офіцер сподівається, що через рік українці побачать ще значно потужніший рівень протиповітряної оборони.

Яременко переконаний: зараз уже всі зрозуміли, наскільки важливо інвестувати у протиповітряний захист країни.

Знати більше: "Був шокований витримкою бійців": командир зенітників розповів, як збивали "Кинджали" над Києвом

Теми: нагородиПовітряні сили ЗСУвійна
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