Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру зенитчиков, которые сбили 13 "Кинжалов"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковнику Сергею Яременко.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: Это произошло 28 июня в Верховной Раде во время чествования наградами украинских защитников.

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С начала широкомасштабного вторжения полковник Яременко с позывным "Гранит" возглавляет коллектив, который отражает воздушные атаки на одном из самых ответственных направлений - центральные и северные регионы Украины. А главное - обеспечивает противовоздушную защиту Киева.

Именно зенитчики под командованием Яременко выдержали безумные воздушные атаки на столицу в мае - июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты и уничтожили уже 13 "непобедимых" аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Дословно: "Они освоили современные зенитные ракетные комплексы различных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100-процентный результат".

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Детали: Офицер надеется, что через год украинцы увидят еще более мощный уровень противовоздушной обороны.

Яременко убежден: сейчас уже все поняли, насколько важно инвестировать в противовоздушную защиту страны.

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