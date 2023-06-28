Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру зенитчиков, которые сбили 13 "Кинжалов"

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 16:15
Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру зенитчиков, которые сбили 13 Кинжалов
скриншот

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковнику Сергею Яременко.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: Это произошло 28 июня в Верховной Раде во время чествования наградами украинских защитников.

Реклама:

С начала широкомасштабного вторжения полковник Яременко с позывным "Гранит" возглавляет коллектив, который отражает воздушные атаки на одном из самых ответственных направлений - центральные и северные регионы Украины. А главное - обеспечивает противовоздушную защиту Киева.

Именно зенитчики под командованием Яременко выдержали безумные воздушные атаки на столицу в мае - июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты и уничтожили уже 13 "непобедимых" аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал".

Дословно: "Они освоили современные зенитные ракетные комплексы различных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100-процентный результат".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Офицер надеется, что через год украинцы увидят еще более мощный уровень противовоздушной обороны.

Яременко убежден: сейчас уже все поняли, насколько важно инвестировать в противовоздушную защиту страны.

Знать больше: "Был шокирован выдержкой бойцов": командир зенитчиков рассказал, как сбивали "Кинжалы" над Киевом

Темы: наградыВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
награды
Зеленский отметил государственными наградами 331 военнослужащего
"Напиши такое представление на Героя, чтобы плакали". Почему военные иногда могут не дождаться награды
У кого из врагов Украины нужно забрать ордена
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: