"Був шокований витримкою бійців": командир зенітників розповів, як збивали "Кинджали" над Києвом

"Кинджали" на підльоті до Києва збивали бійці 96-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр", які проявили бездоганну витримку та концентрацію.

Джерело: командир бригади полковник Сергій Яременко з позивним "Граніт" в інтерв'ю "АрміяInform"

Деталі: Яременко розповів, що всі тренування із застосування комплексу Patriot за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни-агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були 100-відсотковими.

Водночас саме зенітники 96-ї бригади, перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли вперше в історії знищити гіперзвукову ракету Х-47, яку Путін відніс до розряду "аналоговнєт", а потім закріпити свій успіх, збивши 6 таких ракет.

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Пряма мова: "Відверто кажучи, я і сам усвідомив, що ми збили саме "Кинджал", тільки після дослідження уламків аналітиками-експертами.

А вже 16 травня ми довели, що це точно не випадковість. Майже одночасно з різних напрямків летіло 16 балістичних цілей, більшість із них прицільно на комплекс Patriot.

Завжди пишаюсь підлеглими, та цього разу навіть я був шокований їхньою витримкою. Люди розуміли, що безпосередньо на них рухаються балістичні ракети. Вони не запанікували ні на секунду, діяли злагоджено та організовано, розподілили цілі по секторах, забезпечили їх знищення на мінімальній дальності, достатньо високо, аби зменшити вірогідність пошкоджень інфраструктури.

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Я був на зв’язку із командиром дивізіону і розумів, яке це серйозне професійне та моральне випробування. Після доповіді "Повітряний простір — чистий, усі цілі знищені" емоцій ніхто не стримував… Уже пізніше ми дізнались, що серед цих цілей було 6 "Кинджалів". Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не придумаєш, їхній комплекс реалізував себе повною мірою, довів, що здатний знищувати цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття".

Деталі: У зенітників є традиція позначати на комплексах знищені цілі. Та полковник Яременко каже, що трафарету "Кинджалу" поки не виготовили, хоч загалом Patriot за якийсь місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей.

Яременко зауважує, що, на його думку, саме Patriot є одним із найбільш досконалих комплексів протиповітряної оборони. Проте, очевидно, що він не може працювати сам по собі. Для захисту України потрібна достатня кількість ЗРК різних типів як малої, так і середньої дальності, які в єдиній системі ППО прикриватимуть усі об’єкти.