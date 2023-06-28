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Миколаївський прокурор отримав довічне за державну зраду

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 17:32
Миколаївський прокурор отримав довічне за державну зраду
фото "Суспільне. Одеса"

Ексочільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа визнали винним у співпраці з російською спецслужбою та засудили за держзраду до довічного позбавлення волі.

Джерело: пресслужба СБУ, "Суспільне"

Деталі: Рішення виніс 28 червня Приморський районний суд Одеси.

Після оголошення вироку Германа закидали сирими яйцями, зазначає "Суспільне".

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За даними слідства, чоловік передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпости на території області тощо.

На суді Герман свою провину не визнав. Водночас суд призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: держзрадасудСБУ
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