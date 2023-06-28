Николаевский прокурор получил пожизненное за государственную измену

Экс-главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа признали виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой и приговорили за госизмену к пожизненному лишению свободы.

Источник: пресс-служба СБУ, "Суспільне"

Детали: Решение вынес 28 июня Приморский районный суд Одессы.

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После оглашения приговора Германа забросали сырыми яйцами, отмечает "Суспільне".

По данным следствия, мужчина передавал информацию об: оперативной обстановке в Николаеве и области, погибших военных и гражданских лиц, пленных, местах их содержания, результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпосты на территории области и т.д.

На суде Герман свою вину не признал. В то же время суд назначил ему наказание - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.