Окупанти передали під опіку понад тисячу депортованих з України дітей − росЗМІ

Львова-Бєлова відвідує сім'ю, яка забрала двох дівчаток, депортованих із Донбасу. 26 квітня 2022 року. Фото з сайту Кремля

Російська влада передала під "попередню опіку" 1 184 дітей, депортованих з окупованих територій України − це втричі більше, ніж окупанти заявляли публічно.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала з України від 4,4 до 19,5 тисячі дітей. Частину з них уже віддали під опіку в російські сім'ї.

Наприкінці 2022 року уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова заявила, що в сім'ї було влаштовано 380 дітей, вивезених з України. Те саме число вона називала і навесні-влітку 2023 року.

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Однак, за даними "Важных историй", переданих у сім'ї дітей може бути щонайменше втричі більше, ніж стверджує Львова-Бєлова.

Згідно зі звітом про діяльність уряду Ростовської області за 2022 рік, під попередню опіку передали 1 184 дитини, які прибули "без законних представників із територій Донбасу та України".

Видання зазначає, що з цього формулювання незрозуміло, який статус у цих дітей. У цю цифру можуть входити діти-сироти, які жили в дитбудинках на окупованих територіях або втратили батьків під час війни. У такому разі Львова-Бєлова занижує дані про українських дітей, відданих на виховання в російські сім'ї.

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Також до цієї цифри могли потрапити діти, які виїхали в Росію з іншими родичами (бабусею, тіткою тощо), а їхні батьки залишилися на окупованих територіях.

І тут можуть бути враховані вихованці дитячих закладів, яких масово вивезли до Росії. Над такими дітьми зазвичай опіку оформляє директор закладу.

Також видання зазначає, що, ймовірно, не всі з 1 184 дітей залишилися в Ростовській області, оскільки у звіті Мінпросвіти йдеться про те, що у 2022 році в цьому регіоні під попередню опіку віддали лише 534 дитини. Це може свідчити про те, що решту дітей вивезли в інші регіони.

Міносвіти Ростовської області на запитання "Важных историй" відповідати відмовилося.

Однак видання вивчило відкриті джерела і дані Мінпросвіти та встановило місцезнаходження 290 дітей з України у 23 регіонах Росії.

Найбільше дітей − 47 осіб − перебувають у Новосибірській області. Щонайменше 30 дітей опинилися в сім'ях Московської області, 25 − у Калузькій, 24 - у Нижньогородській. Ще 21 депортована дитина живе в сім'ях Ямало-Ненецького автономного округу, 20 − у Ленінградській області.

В інші регіони вивезли менше ніж 20 дітей.

Також у новинах як регіони, куди вирушили депортовані українські діти, згадувалися Пензенська, Ростовська, Костромська і Новгородська області, але скільки в підсумку туди приїхало дітей − невідомо.

Видання звертає увагу, що, ймовірно, усіх цих дітей віддали в російські сім'ї з квітня по жовтень 2022 року. Бо з листопада новини про масове влаштування депортованих дітей під опіку перестали з'являтися − у ЗМІ потрапляли лише поодинокі випадки.

У жовтні 2022 року Львова-Бєлова стверджувала, що в російські сім'ї планують передати ще приблизно тисячу дітей із так званих "ДНР і ЛНР", але жодних новин про це не було, а чиновниця продовжила повторювати ту саму цифру про 380 українських дітей, які перебувають у сім'ях у Росії.

Раніше "Важные истории" повідомляли, що Росія могла депортувати з України понад 2,5 тисячі сиріт.

Це діти, яких російська влада внесла до федерального банку даних про дітей-сиріт, де будь-хто охочий може подивитися анкети дітей і взяти їх під опіку. Про те, звідки ці діти, у профайлах не йдеться.

Трьох таких дітей видання знайшло в банку даних Нижньогородської області, ще кілька десятків були відправлені на Крайню Північ. У дитячих закладах до цих дітей приходять російські військові, які розповідають, що "прибирають фашизм з української землі".

Шукати українських родичів депортованих дітей окупанти не поспішають. За даними самої Львової-Бєлової, до кінця березня 2023 року зі своїми рідними в Україні та інших країнах змогли возз'єднатися лише 16 вивезених до Росії дітей.

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