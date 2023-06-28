Оккупанты передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей

Львова-Белова посещает семью, которая забрала двух девочек, депортированных из Донбасса. 26 апреля 2022 года. Фото с сайта Кремля

Российские власти передали под "предварительную опеку" 1 184 детей, депортированных из оккупированных территорий Украины − это в три раза больше, чем оккупанты заявляли публично.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: По данным издания, после начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины от 4,4 до 19,5 тысячи детей. Часть из них уже отдали под опеку в российские семьи.

В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных из Украины. То же число она называла и весной-летом 2023 года.

Реклама:

Однако, по данным "Важных историй", переданных в семьи детей может быть, как минимум в три раза больше, чем утверждает Львова-Белова.

Согласно отчету о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год, под предварительную опеку было передано 1 184 ребенка, которые прибыли "без законных представителей с территорий Донбасса и Украины".

Издание отмечает, что из этой формулировки неясно, какой статус у этих детей. В эту цифру могут входить дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей во время войны. В таком случае Львова-Белова занижает данные об украинских детях, отданных на воспитание в российские семьи.

ВИДЕО ДНЯ

Также в эту цифру могли попасть дети, которые выехали в Россию с другими родственниками (бабушкой, тетей и др.), а их родители остались на оккупированных территориях.

И здесь могут быть учтены воспитанники детских учреждений, которых массово вывезли в Россию. Над такими детьми обычно опеку оформляет директор учреждения.

Также издание отмечает, что вероятно не все из 1 184 детей остались в Ростовской области, поскольку в отчете Минпросвещения говорится, что в 2022 году в этом регионе под предварительную опеку отдали только 534 ребенка. Это может свидетельствовать о том, что остальных детей вывезли в другие регионы.

Минобразования Ростовской области на вопросы "Важных историй" отвечать отказалось.

Однако издание изучило открытые источники и данные Минпросвещения и установило местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России.

Больше всего детей − 47 человек − находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 − в Калужской, 24 − в Нижегородской. Еще 21 депортированный ребенок живет в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 20 − в Ленинградской области.

В остальные регионы вывезли менее 20 детей.

Также в новостях как регионы, куда отправились депортированные украинские дети, упоминались Пензенская, Ростовская, Костромская и Новгородская области, но сколько в итоге туда приехало детей − неизвестно.

Издание обращает внимание, что, вероятно, всех этих детей отдали в российские семьи с апреля по октябрь 2022 года. Потому что с ноября новости о массовом устройстве депортированных детей под опеку перестали появляться − в СМИ попадали лишь единичные случаи.

В октябре 2022 года Львова-Белова утверждала, что в российские семьи планируется передать еще около тысячи детей из так называемых "ДНР и ЛНР", но никаких новостей об этом не было, а чиновница продолжила повторять одну и ту же цифру о 380 украинских детях, которые находятся в семьях в России.

Ранее "Важные истории" сообщали, что Россия могла депортировать из Украины более 2,5 тысяч сирот.

Это дети, которых российские власти внесли в федеральный банк данных о детях-сиротах, где любой желающий может посмотреть анкеты детей и взять их под опеку. О том, откуда эти дети, в профайлах не говорится.

Трех таких детей издание нашло в банке данных Нижегородской области, еще несколько десятков были отправлены на Крайний Север. В детских учреждениях к этим детям приходят российские военные, которые рассказывают, что "убирают фашизм с украинской земли".

Искать украинских родственников депортированных детей оккупанты не спешат. По данным самой Львовой-Беловой, к концу марта 2023 года со своими родными в Украине и других странах смогли воссоединиться только 16 вывезенных в Россию детей.

Предыстория: