ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Середа, 28 червня 2023, 20:48
Голову Тернопільської облради Михайла Головка, затриманого за отримання хабара, арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.
Джерело: засідання ВАКС 28 червня, пресслужба ВАКС, ЦПК у Telegram
Пряма мова судді Олега Ткаченка: "Застосувати до підозрюваного Головка Михайла запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави".
Деталі: Термін тримання під вартою Головка визначений до 26 серпня включно, сума застави − 805 200 гривень.
Доповнено: ВАКС також арештував на 2 місяці з можливістю внесення застави у 805 тисяч гривень і першого заступника начальника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука.
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У разі внесення застави на підозрюваних покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Передісторія:
- 26 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
- За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
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