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ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА

Ирина БалачукСреда, 28 июня 2023, 20:48
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Михаил Головко. Фото из facebook

Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, задержанного за получение взятки, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.

Источник: заседание ВАКС 28 июня, пресс-служба ВАКС, ЦПК в Telegram

Прямая речь судьи Олега Ткаченко: "Применить к подозреваемому Головко Михаилу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога".

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Детали: Срок содержания под стражей Головко определен до 26 августа включительно, сумма залога − 805 200 гривен.

Дополнено: ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.

В случае внесения залога на подозреваемых возлагаются обязанности:

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  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля.

Предыстория:

  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
  • По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

Темы: Антикоррупционный судТернопольвзяткаарест
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