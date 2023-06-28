ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА

Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, задержанного за получение взятки, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.

Источник: заседание ВАКС 28 июня, пресс-служба ВАКС, ЦПК в Telegram

Прямая речь судьи Олега Ткаченко: "Применить к подозреваемому Головко Михаилу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога".

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Детали: Срок содержания под стражей Головко определен до 26 августа включительно, сумма залога − 805 200 гривен.

Дополнено: ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.

В случае внесения залога на подозреваемых возлагаются обязанности:

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прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

Предыстория: