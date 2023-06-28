ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Среда, 28 июня 2023, 20:48
Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко, задержанного за получение взятки, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
Источник: заседание ВАКС 28 июня, пресс-служба ВАКС, ЦПК в Telegram
Прямая речь судьи Олега Ткаченко: "Применить к подозреваемому Головко Михаилу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога".
Детали: Срок содержания под стражей Головко определен до 26 августа включительно, сумма залога − 805 200 гривен.
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Дополнено: ВАКС также арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в 805 тысяч гривен и первого заместителя начальника Тернопольской ОГА Игоря Демьянчука.
В случае внесения залога на подозреваемых возлагаются обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей главы Тернопольской ВГА − Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
- По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.