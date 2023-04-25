Спроба пригнати літак РФ і обстріл летовища: суд арештував ексрозвідника Червінського
Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.
Джерело: кореспондент УП із зали суду
Деталі: Відповідне рішенння оголосила суддя Олена Чайка. Червінського арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.
Прокурори просили взяти під варту Романа Червінського без альтернативи внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.
Червінського підозрюють у перевищення військовою службовою особою службових повноважень.
За даними слідства, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.
Слідчі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. В результаті - один військовий загинув, 17 отримало поранення.
Адвокати підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання.
До суду прибули також поручителі - народний депутат Гео Лерос, колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, військовий журналіст Юрій Бутусов та нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар. Суд у взятті на поруки відмовив. Адвокати нагадали, що суддя, яка ухвалювала рішення у 2022 році закрила справу заступика голови ОП Олега Татарова.
Сам підозрюваний назвав звинувачення політичними.
"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів", - зазначив УП Червінський. Також він пов'язує це з історією "вагнергейта".
На засіданні суду, яке було закрите для ЗМІ, була присутня дружина підозрюваного. Вона наголосила на тому, що її чоловік є батьком трьох неповнолітніх дітей та додала, що "він думав про державу більше, ніж про свою родину".
Суддя, вислухавши усі сторони, задовольнила клопотання прокуратури і арештувала Червінського на два місця без можливості внесення застави.
Адвокати зазначили, що оскаржать рішення в апеляції. Також захисники наголошують на тому, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.
Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ
Передісторія:
- 24 квітня стало відомо, що Служба безпеки України затримала колишнього співробітника ГУР и СБУ, колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
- 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
- За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.