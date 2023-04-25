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Спроба пригнати літак РФ і обстріл летовища: суд арештував ексрозвідника Червінського

Вікторія Рощина, Валентина РоманенкоВівторок, 25 квітня 2023, 19:28
Спроба пригнати літак РФ і обстріл летовища: суд арештував ексрозвідника Червінського
Роман Червінський у суді. фото Вікторії Рощиної, УП

Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього розвідника Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

Джерело: кореспондент УП із зали суду

Деталі: Відповідне рішенння оголосила суддя Олена Чайка. Червінського арештовано на 2 місяці без альтернативи застави.

Прокурори просили взяти під варту Романа Червінського без альтернативи внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів.

Червінського підозрюють у перевищення військовою службовою особою службових повноважень.

За даними слідства, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Слідчі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище. В результаті - один військовий загинув, 17 отримало поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокати підозрюваного просили відмовити у задоволенні клопотання.

До суду прибули також поручителі - народний депутат Гео Лерос, колишній нардеп та військовий Андрій Тетерук, військовий журналіст Юрій Бутусов та нардеп від "Євросолідарності" Михайло Бондар. Суд у взятті на поруки відмовив. Адвокати нагадали, що суддя, яка ухвалювала рішення у 2022 році закрила справу заступика голови ОП Олега Татарова.

 
фото Вікторії Рощиної, УП

Сам підозрюваний назвав звинувачення політичними.

"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів", - зазначив УП Червінський. Також він пов'язує це з історією "вагнергейта".

На засіданні суду, яке було закрите для ЗМІ, була присутня дружина підозрюваного. Вона наголосила на тому, що її чоловік є батьком трьох неповнолітніх дітей та додала, що "він думав про державу більше, ніж про свою родину".

Суддя, вислухавши усі сторони, задовольнила клопотання прокуратури і арештувала Червінського на два місця без можливості внесення застави.

Адвокати зазначили, що оскаржать рішення в апеляції. Також захисники наголошують на тому, що всі дії Червінського були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали і до цього.

Знати більше: Рейс Ростов – Кропивницький. Як українські військові вербували російського пілота, а отримали справу від СБУ

Передісторія:

  • 24 квітня стало відомо, що Служба безпеки України затримала колишнього співробітника ГУР и СБУ, колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл Росією аеродрому "Канатове".
  • 21 квітня Червінському оголосили підозру за статтею ККУ "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".
  • За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Теми: суд
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