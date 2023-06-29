Сирський показав, як захисники зачищають ворожі позиції та беруть у полон окупанта
Четвер, 29 червня 2023, 02:48
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео, як Сили оборони зачищають ворожі позиції і беруть в полон загарбника.
Джерело: Сирський у Телеграм
Деталі: У коментарі до відео Сирський написав, що події розгорталися на Бахмутському напрямку.
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Він також уточнив, що штурмові дії виконували військовослужбовці2 механізованого батальйону 22 ОМБр.
Захисники зачистили зачищені позиції противника і захопили в полон окупанта.
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