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Сирський показав, як захисники зачищають ворожі позиції та беруть у полон окупанта

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 02:48
Сирський показав, як захисники зачищають ворожі позиції та беруть у полон окупанта
скриншот

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео, як Сили оборони зачищають ворожі позиції і беруть в полон загарбника.

Джерело: Сирський у Телеграм

Деталі: У коментарі до відео Сирський написав, що події розгорталися на Бахмутському напрямку.

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Він також уточнив, що штурмові дії виконували військовослужбовці2 механізованого батальйону 22 ОМБр.

Захисники зачистили зачищені позиції противника і захопили в полон окупанта.

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Теми: Бахмутвійна
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