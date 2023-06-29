Сирский показал, как защитники зачищают вражеские позиции и берут в плен оккупанта

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео, как Силы обороны зачищают вражеские позиции и берут в плен захватчика.

Источник: Сырский в Телеграмм

Детали: В комментарии к видео Сырский написал, что события разворачивались на Бахмутском направлении.

Он также уточнил, что штурмовые действия выполняли военнослужащие 2 механизированного батальона 22 ОМБр.

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Защитники зачистили зачищенные позиции противника и захватили в плен оккупанта.