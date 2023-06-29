У низці областей знову оголошували повітряну тривогу

29 червня у низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: О 02:54 повітряна тривога була оголошена у східних, центральних і північних областях України.

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Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу.

Дослівно Повітряні сили: "Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська та Кіровоградська області – ракетна небезпека!"

Нагадаємо: Цієї ночі вже була оголошена повітряна тривога в кількох областях через загрозу балістичних ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 03:33 почалися відбої тривоги.