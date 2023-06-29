Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У низці областей знову оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 02:58
У низці областей знову оголошували повітряну тривогу
фото Getty Images

29 червня у низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: О 02:54 повітряна тривога була оголошена у східних, центральних і північних областях України.

Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу.

Реклама:

Дослівно Повітряні сили: "Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська та Кіровоградська області – ракетна небезпека!"

Нагадаємо: Цієї ночі вже була оголошена повітряна тривога в кількох областях через загрозу балістичних ракет.

Оновлено: О 03:33 почалися відбої тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW

Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

Усі новини...
повітряна тривога
У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації – Повітряні сили
У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики
Останні новини
06:34
На двох напрямках Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах – зведення
05:50
КНДР заявила про вторгнення літаків-розвідників США в її повітряний простір
04:52
Рішення Путіна щодо "Вагнера" ставить його в незручне становище – ISW
03:58
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
03:14
На окупованому Запоріжжі ворог мінує критичну інфраструктуру – Федоров
02:24
Байден обговорить із Сунаком надання Україні касетних боєприпасів – ВВС
01:36
Ворог атакував Миколаїв ракетами, у місті пролунав вибух
01:08
На Херсонщині та Миколаївщині була загроза балістики
00:52
Байден і Ердоган обговорили питання підтримки України та Швеції в НАТО
00:14
Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини
Усі новини...
Реклама: