У низці областей знову оголошували повітряну тривогу
Четвер, 29 червня 2023, 02:58
29 червня у низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: О 02:54 повітряна тривога була оголошена у східних, центральних і північних областях України.
Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу.
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Дослівно Повітряні сили: "Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська та Кіровоградська області – ракетна небезпека!"
Нагадаємо: Цієї ночі вже була оголошена повітряна тривога в кількох областях через загрозу балістичних ракет.
Оновлено: О 03:33 почалися відбої тривоги.
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