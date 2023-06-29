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В ряде областей снова объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 02:58
В ряде областей снова объявляли воздушную тревогу
фото Getty Images

29 июня в ряде областей второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В 02:54 воздушная тревога была объявлена в восточных, центральных и северных областях Украины.

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Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе.

Дословно Воздушные силы: "Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Черкасская и Кировоградская области – ракетная опасность!"

Напомним: Этой ночью уже была объявлена воздушная тревога в нескольких областях из-за угрозы баллистических ракет.

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Обновлено: В 03:33 начались отбои тревоги.

Темы: воздушная тревога
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