На ТОТ росіяни масово затримують дітей – спротив
Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію.
Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ".
Деталі: У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".
А також додає, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.