На ТОТ росіяни масово затримують дітей – спротив

Підлітки у футболках з написом "Росія". Фото ілюстративне з yandex.ru

Національний спротив повідомляє, що загарбники затримують дітей на тимчасово окупованих територіях, аби тиснути на їхніх батьків.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію.

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Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій РФ".

Деталі: У ЦНС зазначають, що батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

Спротив наголошує, що такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт".

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А також додає, що інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена на ТОТ, її займають росіяни.