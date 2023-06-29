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На ВОТ россияне массово задерживают детей – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 03:52
На ВОТ россияне массово задерживают детей – сопротивление
Подростки в футболках с надписью "Россия". Фото иллюстративное с yandex.ru

Национальное сопротивление сообщает, что захватчики задерживают детей на временно оккупированных территориях, чтобы давить на их родителей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Причиной задержаний, фактически, является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию.

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В частности из-за того, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями о действиях РФ".

Детали: В ЦНС отмечают, что родителям задержанных угрожают лишением родительских прав и депортацией детей в Россию.

Сопротивление отмечает, что такие циничные задержания являются одним из элементов давления на родителей, которые не хотят оформлять российский "паспорт".

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А также добавляет, что информаторами российских силовиков являются советники директоров школ по идеологии. Такая должность была введена на ВОТ, ее занимают россияне.

Темы: оккупациядети
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