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США і Китай планують суттєво збільшити кількість авіарейсів між країнами

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 05:52
США і Китай планують суттєво збільшити кількість авіарейсів між країнами
Прапори США та КНР, AFP via Getty Images

Сполучені Штати і Китай розглядають можливість збільшення комерційних авіарейсів між країнами.

Джерело: помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, цитує Reuters

Деталі: Виступаючи на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, Крітенбрінк заявив, що країни домовилися "розглянути можливість поетапного збільшення кількості комерційних рейсів між Сполученими Штатами і Китаєм".

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За його словами, до спалаху коронавірусу між США і Китаєм здійснювалося близько 350 рейсів на тиждень, нині їх всього 24 на тиждень.

"Я думаю, ми можемо зробити краще", – додав він.

За його словами, домовленість була досягнута під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю на початку цього місяця.

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Після початку пандемії COVID-19 у 2020 році дві країни обмежили польоти і поїздки, щоб запобігти поширенню хвороби, і авіасполучення не було відновлене повністю.

Крітенбрінк заявив, що хотів би, щоб дисбаланс у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї.

За його словами, наразі у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.

Теми: СШАКитайавіа
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